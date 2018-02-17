Порошенко попросил больше помощи у НАТО
Президент Петр Порошенко во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора.
Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась в субботу в Мюнхене.
Президент Украины подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.
«Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.
Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”