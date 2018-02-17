Порошенко попросил больше помощи у НАТО

Президент Петр Порошенко во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась в субботу в Мюнхене.

Президент Украины подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

«Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.

Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.