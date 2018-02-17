УПЛ: «Верес» с новым тренером и бразильцем в составе проиграл в Полтаве

В субботу, 17 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Украины по футболу состоялись два матча. На столичной «Оболонь-Арене» «Сталь» из Каменского неожиданно обыграла «Александрию», выступавшую в этом сезоне в еврокубках, — 2:0 (Копытов, 71, Климчук, 76).

Лишь третий в сезоне (и первый с июля 2017-го!) успех позволил подопечным болгарина Николая Костова покинуть последнее место в турнирной таблице. Что же касается команды Владимира Шарана, то «Александрия» свела до минимума свои шансы попасть по итогам первой части сезона в топ-шестерку коллективов, которые продолжат борьбу за медали и места в еврокубках. «Очень стыдно за игру. Некоторым нашим футболистам нужно завершать карьеру», — резюмировал после финального свистка наставник александрийцев.

Во второй встрече субботы в Полтаве сошлись местная «Ворскла» и «Верес» из Ривного, который после отставки Юрия Вирта возглавил белорусский тренер Юрий Свирков. Несмотря на то, что до перерыва гости, в составе которых на замену вышел бразильский новичок Пепи, выглядели лучше хозяев практически во всех компонентах игры, победу в итоге добыла именно «Ворскла» — 1:0 (Кулач, 59).

Положение команд: 1."Шахтер" - 45 очков (20 матчей); 2. «Динамо» — 39 (18); 3. «Ворскла» — 34 (20); 4. «Заря» — 27 (19); 5. «Верес» — 26 (20); 6. «Олимпик» — 25 (18); 7. «Мариуполь» — 23 (18); 8. «Александрия» — 19 (20); 9. «Зирка» — 18 (19); 10 «Черноморец» — 17 (20); 11. «Сталь» — 13 (20); 12. «Карпаты» — 13 (18).

Ранее fakty.ua cообщали, что «Шахтер» перед Лигой чемпионов забил пять мячей в ворота «Черноморца».