Полиция Киева освободила бизнесмена, за которого требовали 500 тыс. долл.
Киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме 500 тысяч долларов.
Об этом передает «Интерфакс-Украина».
6 февраля злоумышленники похитили киевского предпринимателя и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, были сожжены похитителями для уничтожения улик.
По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, мужчину удерживали в заложниках, требуя у его близких выкуп в сумме $ 500 тыс.
Начальник главка рассказал, что в субботу около полудня полиция совместно с СБУ провела спецоперацию по освобождению заложника в Киевский области.
«Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника», — рассказал Крищенко.
Отвечая на вопрос журналистов, откуда у злоумышленников была информация о том, что может быть выплачена такая большая сумма залога, потерпевший Сурен Мамаян рассказал: «Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму».
Потерпевший также поблагодарил правоохранителей за операцию по его освобождению.
Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о «минировании» станции метро «Оболонь».
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