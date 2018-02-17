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Полиция Киева освободила бизнесмена, за которого требовали 500 тыс. долл.

Полиция Киева освободила бизнесмена, за которого требовали 500 тыс. долл.

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 20:07 195

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Киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме 500 тысяч долларов.

Об этом передает «Интерфакс-Украина».

6 февраля злоумышленники похитили киевского предпринимателя и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, были сожжены похитителями для уничтожения улик.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, мужчину удерживали в заложниках, требуя у его близких выкуп в сумме $ 500 тыс.

Начальник главка рассказал, что в субботу около полудня полиция совместно с СБУ провела спецоперацию по освобождению заложника в Киевский области.

«Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника», — рассказал Крищенко.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда у злоумышленников была информация о том, что может быть выплачена такая большая сумма залога, потерпевший Сурен Мамаян рассказал: «Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму».

Потерпевший также поблагодарил правоохранителей за операцию по его освобождению.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о «минировании» станции метро «Оболонь».

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