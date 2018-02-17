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В катастрофе вертолета в Мексике погибли 13 человек

В катастрофе вертолета в Мексике погибли 13 человек

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 20:42 93

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Количество погибших в результате крушения вертолета в Мексике увеличилось до 13 человек.

Об этом говорится в сообщении мексиканской Генпрокуратуры в Twitter.

Отмечается, что среди жертв аварии — пять женщин, четверо мужчин и трое детей. Кроме того, 15 человек получили ранения.

Вертолет разбился, заходя на посадку в Сантьяго-Хамильтепеке в мексиканском штате Оахака. Губернатор и глава МВД Мексики летели в районы, пострадавшие от произошедшего ночью землетрясения.

Как сообщает Reuters, вертолет рухнул на два грузовика, которые стояли в открытом поле. По данным агентства, чиновников не было среди погибших.

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