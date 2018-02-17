В катастрофе вертолета в Мексике погибли 13 человек
Количество погибших в результате крушения вертолета в Мексике увеличилось до 13 человек.
Об этом говорится в сообщении мексиканской Генпрокуратуры в Twitter.
Отмечается, что среди жертв аварии — пять женщин, четверо мужчин и трое детей. Кроме того, 15 человек получили ранения.
Вертолет разбился, заходя на посадку в Сантьяго-Хамильтепеке в мексиканском штате Оахака. Губернатор и глава МВД Мексики летели в районы, пострадавшие от произошедшего ночью землетрясения.
Как сообщает Reuters, вертолет рухнул на два грузовика, которые стояли в открытом поле. По данным агентства, чиновников не было среди погибших.
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