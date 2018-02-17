Певец Дрейк раздал прохожим в Майами миллион долларов (видео)

В субботу, 17 февраля, стало известно, что популярный канадский певец Дрейк во время съемок нового клипа в Майами раздал случайным прохожим почти миллион долларов наличными. Клип был снят на песню God's Plan.

На своей страничке в Instagram Дрейк написал: «Выйдите на улицу и будьте добры друг к другу… Бюджет этого клипа составил 996 тысяч 631 доллар и 90 центов. Это деньги, которые мы раздали. Не говорите боссам из звукозаписывающей компании».

31-летний певец заявил, что клип God's Plan — «самое важное, что я сделал в моей карьере».

Деньги достались бедным семьям на еду и игрушки для детей, студентам на оплату учебы, бездомным женщинам, а также ребятам, которые строят молодежный клуб в Майами.

Песня God's Plan уже три недели возглавляет хит-парад американского журнала Billboard.

Клип на нее тут же был выложен в интернете и собрал уже десятки тысяч просмотров.