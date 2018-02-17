Освобожденный киевский бизнесмен: «Похитители собирались разрезать меня на три части»

17 февраля, благодаря спецоперации, которую провели сотрудники полиции Киева, бойцы КОРД и СБУ был освобожден столичный бизнесмен Сурен Мамаян, которого похитили еще 6 февраля. За мужчину требовали выкуп в полмиллиона долларов и держали 11 дней прикованным наручниками к кровати в полуразвалившемся доме в поселке Требухив.

Об этом «ФАКТАМ» рассказали в полиции Киева.

Сам похищенный бизнесмен вспоминает, что очень боялся за свою жизнь, но ни секунды не сомневался, что его спасут.

«В шесть утра я собирался ехать на работу, когда ко мне подошел сын и говорит: «Папа, у меня у машины спущено колесо. Поможешь?» Едва я отошел от дома, как подъехал какой-то автомобиль и трое мужчин запихали меня внутрь. Вокруг были люди. Я понимал, что это не сотрудники полиции и кричал: «Это бандиты! Меня похищают!»

По дороге на меня хотели надеть наручники, но я сопротивлялся. Тогда меня сильно побили. Изрезали всю одежду, которая на мне была, ножами. Они мне говорили, что они ветераны АТО. Но по их разговору я понял, что никакие они не «атошники». Это бандиты. В какой-то момент мы остановились и пересели в другой автомобиль. Я видел, как машина, в которой я только что ехал, вспыхнула, едва мы отъехали.

В каком-то селе меня завели в полуразвалившуюся хату и кинули на кровать. Приковали наручниками. Сказали, что будут требовать от моих родственников и друзей полмиллиона долларов. Говорят: «Вы изиды очень дружные. Деньги на выкуп соберут. А если не соберут — мы тебя разрежем на три части и пришлем родственникам.

Я чувствовал, что меня вот-вот освободят. Я даже знал когда — на рассвете. Тогда у моих охранников хороший сон. Именно в ту ночь, перед тем, как меня освободили — я не спал. Все ждал украинскую полицию".