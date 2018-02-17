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В Одессе пьяные сотрудники частной охраны стреляли в военного

В Одессе пьяные сотрудники частной охраны стреляли в военного (видео)

17.02.2018 21:59 201

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В субботу, 17 февраля, на Старосенной площади в Одессе двое пьяных сотрудников частной охранной службы стреляли в военного.

Об этом сообщает Думская.

Военнослужащий шел по своим делам и обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающим образом. Он сделал им замечание. Из-за этого завязалась драка и охранники применили травматическое оружие, солдат получил легкие телесные повреждения.

Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, которая задержала дебоширов.

Напомним, киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме 500 тысяч долларов.

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