В Одессе пьяные сотрудники частной охраны стреляли в военного (видео)
В субботу, 17 февраля, на Старосенной площади в Одессе двое пьяных сотрудников частной охранной службы стреляли в военного.
Об этом сообщает Думская.
Военнослужащий шел по своим делам и обратил внимание на нетрезвых охранников, которые вели себя неподобающим образом. Он сделал им замечание. Из-за этого завязалась драка и охранники применили травматическое оружие, солдат получил легкие телесные повреждения.
Свидетели происшествия вызвали патрульную полицию, которая задержала дебоширов.
Напомним, киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме 500 тысяч долларов.
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