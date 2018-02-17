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Юдзуру Ханю

Японский фигурист завоевал тысячное "золото" в истории зимних Олимпиад

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

17.02.2018 22:41 302

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В субботу, 17 февраля, на Играх-2018 в Пхенчхане был разыгран тысячный комплект наград за всю историю зимних Олимпиад. Юбилейным медальным стартом стали соревнования по фигурному катанию у мужчин. Их победителем, а также обладателем тысячной золотой медали в истории зимних Олимпиад, стал 23-летний японец Юдзуру Ханю, набравший в итоговом протоколе 317,85 балла. «Серебро» в этом виде программе досталось еще одному японцу Шома Уно (306,90 балла), «бронза» — испанцу Хавьеру Фернандесу (305,24).

К слову, первым чемпионом зимних Игр был американский конькобежец Чарльз Джетроу, выигравший в Шамони 26 января 1924 года на дистанции 500 метров .

Также Ханю стал лишь четвертым фигуристом в истории, который больше одного раза выиграл Олимпийские игры в личном турнире (японец также завоевал «золото» на Играх-2014 в Сочи). По две победы на зимних Олимпиадах числятся в активе австрийца Карла Шефера и американца Ричарда Баттона, три «виктории» — у шведа Гиллиса Графстрема. При этом Ханю стал первым за 66 лет фигурситом, которому удалось победить на двух Олимпийских играх подряд. Последним был Баттон, который побеждал в Санкт-Морице-1948 и Осло-1952.

Как ранее сообщали fakty.ua, сегодня в Пхенчхане норвежка Марит Бьорген стала первой женщиной, завоевавшей семь золотых медалей на зимних Олимпиадах.

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