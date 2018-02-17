Подробности смертельного ДТП под Киевом

Автобус с 16 школьниками, которые ехали на экскурсию в столицу, столкнулся с легковушкой. Дети вместе со своей учительницей ехали в цирк, однако возле самого Киева их планы за считанные секунды изменил водитель «Нивы».

«С бензоколонки выезжал автомобиль „Нива“, который, предварительно, нарушил правила движения, выехал на автостраду и столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали дети», — рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Водитель микроавтобуса не успел затормозить и врезался в авто, которое перегородило ему дорогу. Маршрутку вынесло на обочину, а разбитый вдребезги легковой автомобиль опрокинуло на месте столкновения, передает ТСН.

Пассажир и водитель легковика от мощного удара вылетели на дорогу, один погиб на месте, другого госпитализировали, однако спасти ему жизнь не удалось. Девятерых детей 11−12 лет с многочисленными ушибами доставили в больницы, как и учительницу, водителя микроавтобуса и маму одного ребенка.

«Когда они поступили в приемное отделение, дети были испуганы. Ну, это конечно, да и взрослые были испуганы», — рассказала главный врач Васильковской больницы Лидия Пацало.

По словам медиков, у водителя перелом ноги, у мамы повреждение плеча, у детей сотрясения мозга, повреждения конечностей, ушибы и гематомы. Сейчас большинство пострадавших уже отпустили по домам, однако психологическая помощь им, по словам врачей, не помешает.