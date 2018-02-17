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ломаченко и усик

Ломаченко сплясал с Усиком на собственном юбилее (видео)

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

17.02.2018 23:16 425

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В субботу, 17 февраля, двукратный олимпийский чемпион и обладателем пояса WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко празднует свое 30-летие. Одним из первых своего партнера по олимпийской сборной Украины и команде «Украинские атаманы» поздравил его старший товарищ и просто хороший друг — 31-летний Александр Усик, владеющий поясами WBC и WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Во время празднования юбилея два олимпийских чемпиона исполнили зажигательный танец, поразивший всех присутствующих своей энергией и непосредственностью.

Напомню, что ранее венесуэльский боксер Хорхе Линарес, владеющий чемпионским титулом по версии WBA в легком весе (до 61 кг), согласился провести бой с Ломаченко 12 мая нынешнего года.

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