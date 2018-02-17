Стали известны имена всех финалистов нацотбора на «Евровидение-2018»

Сегодня, 17 февраля, поздно вечером были оглашены имена шести финалистов национального отбора на «Евровидение-2018». Ими стали три участника первого полуфинала: Laud, The Erised и Vilna. И три артиста, получившие наибольшее количество голосов судей и зрителей, второго отбора: Melovin, Tayanna, Kadnay. Теперь все они сразятся в финале, который состоится 24 февраля.

Самый большой ажиотаж у зрителей вызвало выступление Melovin, певца из Одессы Константина Бочарова. В прошлом году он уже принимал участие в отборе и дошел до финишной прямой, уступив лишь пару голосов группе O.Torvald.

— Для меня важна музыка, от которой мурашки по коже, — сказал Костя после своего выступления, которое Андрей Данилко назвал «совершенно европейским».

Из прошлогодних участников отбора на сцене выступили: Tayanna, Kadnayи, Illaria. Среди конкурсантов была и группа Yurcash.

— Евровидение — попсовый конкурс, — сказал Юрко Юрченко после выступления. — Я пришел сюда только потому что пообещал это, участвуя в проекте «Х-фактор».

Звездными гостями вечера стали представители Франции на «Евровидении-2018» — дует Madame Monsieur, состоящий из супругов Эмили Сатт и Жан-Карл Лукас.

Финал национального отбора будут показывать одновременно на каналах СТБ и UA: Перший. Именно в этот день будет названо имя исполнителя, который будет представлять Украину на «Евровидении» в Лиссабоне уже в мае нынешнего года. Его определят с помощью зрительского голосования.