Состоялась жеребьевка финала нацотбора на «Евровидение-2018»

Сразу после окончания второго полуфинала, 17 февраля, на сцене столичного дома культуры КПИ состоялась жеребьевка участников финального выступления. Имя артиста, который будет представлять Украину на «Евровидении-2018» в Португалии станет известно 24 февраля.

Первой на сцену выйдет группа Kadnay. Затем по порядку: Tayanna, TheErised, Laud, Vilna. Завершит выступление конкурсантов в финале — Melovin.

— Песня Melovin совершенно готова к «Евровидению», — сказал Андрей Данилко. — Его номер можно просто брать и переносить на сцену в Лиссабоне.