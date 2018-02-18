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Состоялась жеребьевка финала нацотбора на «Евровидение-2018»

Состоялась жеребьевка финала нацотбора на «Евровидение-2018»

Таисия БАХАРЕВА «ФАКТЫ»

18.02.2018 0:21 300

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Сразу после окончания второго полуфинала, 17 февраля, на сцене столичного дома культуры КПИ состоялась жеребьевка участников финального выступления. Имя артиста, который будет представлять Украину на «Евровидении-2018» в Португалии станет известно 24 февраля.

Первой на сцену выйдет группа Kadnay. Затем по порядку: Tayanna, TheErised, Laud, Vilna. Завершит выступление конкурсантов в финале — Melovin.

— Песня Melovin совершенно готова к «Евровидению», — сказал Андрей Данилко. — Его номер можно просто брать и переносить на сцену в Лиссабоне.

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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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