В Мариуполе все школы закрыли на карантин

В Мариуполе с 19 февраля школы закрываются на карантин из-за числа заболевших ОРВИ и гриппом.

Об этом пишет сайт Мариуполя 0629.

«Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется», — говорится в сообщении.

Решение было принято по распоряжению городского головы. Учебный процесс будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации.

Напомним, с 19 февраля сроком на одну неделю приостанавливается обучение в ужгородских школах. Такое решение приняли в пятницу, 16 февраля, на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете.