В Мариуполе все школы закрыли на карантин
В Мариуполе с 19 февраля школы закрываются на карантин из-за числа заболевших ОРВИ и гриппом.
Об этом пишет сайт Мариуполя 0629.
«Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется», — говорится в сообщении.
Решение было принято по распоряжению городского головы. Учебный процесс будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации.
Напомним, с 19 февраля сроком на одну неделю приостанавливается обучение в ужгородских школах. Такое решение приняли в пятницу, 16 февраля, на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете.
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