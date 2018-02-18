Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО

В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 12 раз обстреливали позиции сил АТО, использовав запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения — крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО.

«На Луганском направлении враг обстреливал наши опорные пункты на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского», — говорится в сообщении.

Согласно сводке АТО, был ранен один украинский военный.

На Донецком направлении неспокойно было вблизи Песков. Тут террористы вели огонь из танка и минометов.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе из подразделения пропал украинский военный.