Трамп назвал причину, помешавшую ФБР предотвратить бойню во Флориде

В субботу, 17 февраля, президент США Дональд Трамп подверг резкой критике ФБР. Глава государства обвинил бюро в том, что оно не смогло предотвратить кровавую бойню в Паркленде (штат Флорида). Кроме того, Трамп указал причину провала ФБР.

«Очень грустно, что ФБР упустило все многочисленные сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать сговор России со штабом Трампа — нет никакого сговора. Спуститесь с небес на землю и заставьте нас гордиться!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, 14 февраля в средней школе им. Марджорити Стоунмен Дуглас в Паркленде 19-летний Николас Круз расстрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 учеников и учителей. Погибли 17 человек, 14 человек находятся в больнице с тяжелыми ранениями.

Круз был арестован. Он сознался в убийствах. Николас утверждает, что слышал голоса демонов. Суд отказал ему в освобождении под залог и отправил в окружную тюрьму.

Выяснилось, что Николас был хорошо известен полиции, которая 39 раз за последние семь лет приезжала к нему домой. Поводом было домашнее насилие. Круз бил свою приемную мать, используя при этом металлические трубки от пылесоса, стулья и прочие предметы. Кроме того, ФБР было известно о видео, которое Круз разместил в интернете. Подросток прямо заявлял, что хочет стать «школьным убийцей».

В пятницу, 16 февраля, президент Трамп и его жена побывали в Паркленде. Они навестили раненых, а также провели несколько встреч с родственниками жертв бойни и сотрудниками правоохранительных органов. На этих встречах Трамп много говорил о проблемах безопасности в школах, однако ни слова не сказал о необходимости ограничения доступа населения к огнестрельному оружию.

Позиция президента возмутила многих американцев. Вечером 17 февраля тысячи жителей Флориды вышли на митинг, требуя от властей введения более жестких ограничений на продажу и владение оружием.

Большой резонанс вызвало выступление на митинге Эммы Гонсалес, ученицы школы, где произошла бойня. «Я бы очень хотела спросить у президента, сколько денег он получил от Национальной стрелковой ассоциации! Но я и так знаю — 30 миллионов долларов! Поделите эту сумму на количество жертв огнестрельного оружия в США только за последние полтора месяца, и вы получите 5 800 долларов. Такова для вас, господин Трамп, цена человеческой жизни? Позор вам, и каждому политику, который принимает пожертвования от НСА, позор!»

Митингующие скандировали вместе с Эммой: «Позор!».