Норовирус на Олимпиаде-2018: число заразившихся - 275 человек

Количество заразившихся норовирусом (кишечный грипп) на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане возросло до 275 человек.

Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Большинство случаев заражения зафиксировано в молодежном центре. 59 пациентов остаются на карантине, а остальные вернулись к полноценной трудовой деятельности, сообщает издание.

Отмечается, вспышка норовируса связана с загрязненной водой, используемой для приготовления пищи в молодежном центре.

Напомним, что Олимпиада-2018 проходит в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля. Честь Украины в Играх в Южной Корее будут отстаивать 37 спортсменов.