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В Израиле спасли от наводнения полсотни туристов из Украины (видео)

В Израиле спасли от наводнения полсотни туристов из Украины (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 10:16 392

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В Израиле в субботу, 17 февраля, спасли от наводнения 50 украинских туристов, которые направлялись в Иерусалим.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман.

«Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов-граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим», — написал он.

Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение. Вода продолжала подниматься.

«Полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса. Пострадавших нет», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что, 17 февраля в течение суток в ряде регионов ожидается туман с видимостью 200−500 м.

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