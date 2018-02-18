В Израиле спасли от наводнения полсотни туристов из Украины (видео)
В Израиле в субботу, 17 февраля, спасли от наводнения 50 украинских туристов, которые направлялись в Иерусалим.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман.
«Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов-граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим», — написал он.
Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение. Вода продолжала подниматься.
«Полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса. Пострадавших нет», — отметил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что, 17 февраля в течение суток в ряде регионов ожидается туман с видимостью 200−500 м.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”