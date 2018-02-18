В Иране разбился самолет ATR 72-500 с 60 людьми на борту
В воскресенье, 18 февраля, в Иране потерпел крушение самолет ATR 72−500 авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
Крушение самолета произошло возле города Семиром в провинции Исфахан. Самолет пропал с экранов радаров примерно через 50 минут после взлета.
Лайнер выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана.
Отмечается, что в районе падения самолета в горной местности Падена сильный туман. Это препятствует вертолетам осуществлять поиск.
Напомним, ранее прогулочный самолет разбился в пригороде бельгийского города Хасселт, при этом погибли пассажир и пилот погибли.
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