В Иране разбился самолет ATR 72-500 с 60 людьми на борту

В воскресенье, 18 февраля, в Иране потерпел крушение самолет ATR 72−500 авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Крушение самолета произошло возле города Семиром в провинции Исфахан. Самолет пропал с экранов радаров примерно через 50 минут после взлета.

Лайнер выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана.

Отмечается, что в районе падения самолета в горной местности Падена сильный туман. Это препятствует вертолетам осуществлять поиск.

Напомним, ранее прогулочный самолет разбился в пригороде бельгийского города Хасселт, при этом погибли пассажир и пилот погибли.