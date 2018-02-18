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Во Львове за взятку в 25 тыс. долл. задержаны руководитель и юрист проектной организации

Во Львове за взятку в 25 тыс. долл. задержаны руководитель и юрист проектной организации

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

18.02.2018 11:27 312

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Сотрудники полиции, Львовской местной прокуратуры № 3 и Управления защиты экономики задержали за вымогательство и получение взятки руководителя и юриста одной из проектных организаций.

-Задержанные обещали своему «клиенту» договориться за 25 тысяч долларов взятки с чиновниками львовской мэрии, а именно с начальником управления архитектуры, о выдаче согласованных градостроительных условий и ограничений на строительство многоквартирного жилого дома по улице Господарской, 21, — сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статье «Получение взятки», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Между тем, пресс-служба Львовского горсовета уже заявила, что «градостроительные документы по такому адресу не готовили. Никаких разрешений не давались, а переговоры даже не велись». В мэрии считают произошедшее провокацией.

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