Во Львове за взятку в 25 тыс. долл. задержаны руководитель и юрист проектной организации
Сотрудники полиции, Львовской местной прокуратуры № 3 и Управления защиты экономики задержали за вымогательство и получение взятки руководителя и юриста одной из проектных организаций.
-Задержанные обещали своему «клиенту» договориться за 25 тысяч долларов взятки с чиновниками львовской мэрии, а именно с начальником управления архитектуры, о выдаче согласованных градостроительных условий и ограничений на строительство многоквартирного жилого дома по улице Господарской, 21, — сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статье «Получение взятки», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Между тем, пресс-служба Львовского горсовета уже заявила, что «градостроительные документы по такому адресу не готовили. Никаких разрешений не давались, а переговоры даже не велись». В мэрии считают произошедшее провокацией.
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