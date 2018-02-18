В Киеве состоялся молебен памяти героев Небесной сотни
В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.
Об этом сообщает «Громадське».
В мероприятии приняло участие более 100 человек.
Они спели гимн Украины и выкрикивали лозунги «Слава Украине!» и «Герои не умирают».
Также на Майдане Независимости размещена тематическая инсталляция по случаю Дня Героев Небесной Сотни.
Напомним, в Киеве на улице Институтской 20 февраля пройдет тихая акция «Ангелы памяти».
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