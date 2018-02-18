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В Киеве состоялся молебен памяти героев Небесной сотни

В Киеве состоялся молебен памяти героев Небесной сотни

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 12:03 108

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В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает «Громадське».

В мероприятии приняло участие более 100 человек.

Они спели гимн Украины и выкрикивали лозунги «Слава Украине!» и «Герои не умирают».

Также на Майдане Независимости размещена тематическая инсталляция по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

Напомним, в Киеве на улице Институтской 20 февраля пройдет тихая акция «Ангелы памяти».

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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

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