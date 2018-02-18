В Днепропетровской области спасатели нашли пять погибших
В субботу, 17 февраля, в селе Аулы Днепропетровской области найдены тела пяти людей, погибших при неизвестных обстоятельствах.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Тела нашли в частном жилом доме. Причина смерти устанавливается. В ГСЧС отмечают, что признаков пожара не обнаружено.
Напомним, 18 февраля, в Иране потерпел крушение самолет ATR 72−500 авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.
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