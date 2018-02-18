В Киеве перекрыты шесть станций метро

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве по состоянию на 11:55 перекрыты шесть станций метро — Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Льва Толстого, Золотые Ворота.

Об этом передает Украинская правда.

Позднее издание добавило, что не работает также Дворец Спорта.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что станции перекрыты из-за анонимных сообщений о минировании. Сейчас проводится проверка.