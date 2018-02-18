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В Киеве перекрыты шесть станций метро

В Киеве перекрыты шесть станций метро

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 13:06 284

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В воскресенье, 18 февраля, в Киеве по состоянию на 11:55 перекрыты шесть станций метро — Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Льва Толстого, Золотые Ворота.

Об этом передает Украинская правда.

Позднее издание добавило, что не работает также Дворец Спорта.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что станции перекрыты из-за анонимных сообщений о минировании. Сейчас проводится проверка.

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