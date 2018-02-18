В Киеве перекрыты шесть станций метро
В воскресенье, 18 февраля, в Киеве по состоянию на 11:55 перекрыты шесть станций метро — Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Льва Толстого, Золотые Ворота.
Об этом передает Украинская правда.
Позднее издание добавило, что не работает также Дворец Спорта.
Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что станции перекрыты из-за анонимных сообщений о минировании. Сейчас проводится проверка.
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