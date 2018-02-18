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В Киеве Mercedes вылетел на рельсы трамвая и перевернулся (фото, видео)

В Киеве Mercedes вылетел на рельсы трамвая и перевернулся (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 13:44 550

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В Киеве в районе остановки «Политехническая» скоростного трамвая на Борщаговке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля Mercedes на еврономерах RPZ4907, двигаясь на высокой скорости, пытался с ул. Гарматной проехать поперек трамвайных путей, допустил сильное столкновение с автомобилем Ford.

От удара оба автомобиля отбросило на трамвайные пути. Сразу же после происшествия, водитель автомобиля Мерседес, кавказкой национальности, скрылся с места.

По словам свидетелей, мужчина был очень пьян.

Напомним, в оккупированном Крыму в результате аварии в Ленинском районе погибли семь человек, в том числе дети, еще один человек пострадал.

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