«Сестра видела, как повар насыпала капусту на тарелку голыми руками»

В воскресенье, 18 февраля, несмотря на выходной, чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия при исполкоме городского совета Кременчуга (Полтавская область) собралась на экстренное совещание в связи с тревожной ситуацией, которая сложилась в гимназии № 6. Начиная с четверга, учащиеся заведения начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья. Симптомы напоминали пищевое отравление.

На протяжении суток в больницу было госпитализировано двух гимназистов: одному был поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция», а второму -- «гастроэнероколит». Кроме того, 18 учащихся обратились к участковым врачам с одинаковыми жалобами на боли в животе, жидкий стул, общее недомогание. Спустя два дня количество госпитализированных возросло до пяти, а в пятницу из 845 учащихся на занятия не явились 528, поскольку многие родители решили перестраховаться и не пустили детей в школу. Всего заболело 15 человек -- результаты экспресс-анализов указали на пищевое отравление.

Поэтому на заседании чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии было принято решение приостановить учебный процесс в гимназии № 6 с 19 по 24 февраля.

В столовой гимназии санврачи и специалисты контролирующих служб уже взяли смывы с рабочих поверхностей в столовой и пищеблоке, взяли анализы у поваров, пробы с продуктов и воды, но лабораторные анализы будут готовы только через несколько дней.

Родственники заболевших тем временем выдвигают собственные версии чрезвычайной ситуации. Редакция «Кременчугской газеты» опубликовала полученное письмо от сестры трех отравившихся гимназисток. «Каждая из сестренок сказала, что мясо очень воняло тухлятиной, а на вкус было еще хуже, -- говорится в письме. --Но если дети даже не ели ту тухлятину, то картофельное пюре подавалось с подливкой того же мяса и, как результат, все равно отравления.

Старшая сестра, ученица 7 класса, видела, как повар насыпала капусту на тарелку голыми руками, даже без перчаток и неизвестно были ли те руки чистые и бактерии и бациллы были на них?!

Поэтому еще надо узнать какого качества продукты питания и где купила школа и почему повара не придерживаются санитарных требований".

Впрочем, среди заболевших есть и такие, кто не кушает в школьной столовой. Они грешат на энтеровирус или плохое качество воды.

Продукты в школы Кременчуга поставляют централизовано, но в других учебных заведениях отравления зафиксировано не было.