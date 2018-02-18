Умерла журналистка телеканала ZIK
Вечером 17 февраля стало известно о смерти журналистки телеканала ZIK Ирины Венгер.
Об этом пишут родные на ее странице в Facebook.
Отметим, 24 канал сообщил, что Ирина Венгер лечилась от онкологического заболевания, которое и могло стать причиной смерти.
Журналистка умерла на следующий день после того, как ей исполнился 31 год. У нее остались муж и маленький сын.
Она работала в проектах Кто здесь живет?, Историческая правда с Вахтангом Кипиани, Правокация и Обзор дня на телеканале ZIK.
Напомним, 14 января умер журналист телеканала Эспрессо Дмитрий Гомон.
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