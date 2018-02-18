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Умерла журналистка телеканала ZIK

Умерла журналистка телеканала ZIK

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 15:36 1555

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Вечером 17 февраля стало известно о смерти журналистки телеканала ZIK Ирины Венгер.

Об этом пишут родные на ее странице в Facebook.

Отметим, 24 канал сообщил, что Ирина Венгер лечилась от онкологического заболевания, которое и могло стать причиной смерти.

Журналистка умерла на следующий день после того, как ей исполнился 31 год. У нее остались муж и маленький сын.

Она работала в проектах Кто здесь живет?, Историческая правда с Вахтангом Кипиани, Правокация и Обзор дня на телеканале ZIK.

Напомним, 14 января умер журналист телеканала Эспрессо Дмитрий Гомон.

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