Умерла журналистка телеканала ZIK

Вечером 17 февраля стало известно о смерти журналистки телеканала ZIK Ирины Венгер.

Об этом пишут родные на ее странице в Facebook.

Отметим, 24 канал сообщил, что Ирина Венгер лечилась от онкологического заболевания, которое и могло стать причиной смерти.

Журналистка умерла на следующий день после того, как ей исполнился 31 год. У нее остались муж и маленький сын.

Она работала в проектах Кто здесь живет?, Историческая правда с Вахтангом Кипиани, Правокация и Обзор дня на телеканале ZIK.

Напомним, 14 января умер журналист телеканала Эспрессо Дмитрий Гомон.