В Дагестане неизвестный расстрелял толпу: есть погибшие

Неизвестный расстрелял толпу людей во время празднования Масленицы в Дагестане.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Трагедия произошла в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — говорится в сообщении.

Также в результате стрельбы были ранены трое сотрудников Росгвардии.

По данным собеседника агентства, все погибшие — женщины. Преступников было двое — муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.

Напомним, в Донецке расстреляли российского полковника.