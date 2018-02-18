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В Дагестане неизвестный расстрелял толпу: есть погибшие

В Дагестане неизвестный расстрелял толпу: есть погибшие

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 17:01 179

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Неизвестный расстрелял толпу людей во время празднования Масленицы в Дагестане.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Трагедия произошла в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — говорится в сообщении.

Также в результате стрельбы были ранены трое сотрудников Росгвардии.

По данным собеседника агентства, все погибшие — женщины. Преступников было двое — муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.

Напомним, в Донецке расстреляли российского полковника.

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