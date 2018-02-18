В Киеве националисты разбили окна в офисах Россотрудничества

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве представители националистических организаций — ОУН, «Белый молот», «Социал-национальная ассамблея», «Черный комитет», «Комитет освобождения политзаключенных» провели акцию под названием «Смерть России».

Об этом сообщает УНИАН.

Активисты утверждают, что Россотрудничество является учреждением, подконтрольным российской ФСБ.

Перед началом шествия лидер «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский попросил участников не устраивать столкновений с правоохранителями.

«Мы хотим нашему извечному врагу еще раз напомнить, что его ни в Киеве, ни на Донбассе, ни по всей Украине никто не ждет. Возможно, его ждет власть — финансовые учреждения московских оккупантов, которые работают в Украине, банки, штабы коллаборационистов, Россотрудничества, — против кого мы призываем всех выступить», — заявил Коханивский.

Часть активистов подошли к зданию «Альфа-Банка», который находится на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

По дороге к зданию Россотрудничества активисты сделали остановку возле здания Сбербанка (бывшего Сбербанка России) на улицу Сагайдачного и разбили в нем камнями окна. Возле здания присутствовали правоохранители, однако они не препятствовали действиям националистов.

Напомним, крупный российский банк сворачивает деятельность в Украине