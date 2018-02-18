Киевское «Динамо» отпраздновало 20-й успех под руководством Александра Хацкевича

На заключительный матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого «Олимпика» киевские динамовцы вышли 18 февраля всего через 51 час после возвращения с еврокубкового матча в Греции.

Из-за дисквалификации тренерский штаб киевлян не мог рассчитывать на Хачериди, Буяльского и Беседина, а из-за травм — на Бущана, Пиварича и Сидорчука. И хозяева поля с большим трудом одолели команду Романа Санжара на «Олимпийском» — 1:0 (Цыганков, 24), отпраздновав 20-й успех при главном тренере Александре Хацкевиче.

Отмечу, что впервые за десять (!) лет в чемпионате страны за динамовцев сыграл Руслан Ротань, а полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич дебютировал в составе «бело-синих».

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Морозюк, Ротань, Шепелев, Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Гонсалес (Вербич, 53), Мораес (Мбокани, 82).

Еще в двух воскресных встречах премьер-лиги «Зирка» из Кропивницкого дома уступила с разгромным счетом «Мариуполю» — 0:3 (Борячук, 9, 25, 57), а львовские «Карпаты» в родных стенах капитулировали перед луганской «Зарей» — 0:2 (Тымчик, 55, Иури, 72; на 33-й минуте луганчанин Харатин не реализовал пенальти).

Напомню, что другие поединки 20-го тура принесли такие результаты: «Шахтер» (Донецк) — «Черноморец» (Одесса) — 5:0 (Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90), «Сталь» (Каменское) — «Александрия» — 2:0 (Копылов, 71, Климчук, 76), «Ворскла» (Полтава) — «Верес» (Ривне) — 1:0 (Кулач, 59).

Положение команд:

1. «Шахтер» — 45 очков (20 матчей);

2. «Динамо» — 42 (19);

3. «Ворскла» — 34 (20);

4. «Заря» — 30 (20);

5. «Верес» — 26 (20);

6. «Мариуполь» — 26 (19);

7. «Олимпик» — 25 (19);

8. «Александрия» — 19 (20);

9. «Зирка» — 18 (20);

10 «Черноморец» — 17 (20);

11. «Сталь» — 13 (20);

12. «Карпаты» — 13 (19).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» в матче Лиги Европы едва не прервало серию АЕКа из 22 матчей без поражений.