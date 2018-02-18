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ДТП на трамвайных путях в Киеве: полиция задержала подозреваемых

ДТП на трамвайных путях в Киеве: полиция задержала подозреваемых

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 19:40 374

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Сотрудники полиции задержали в Киеве двух иностранцев, подозреваемых в совершении ДТП на пересечении Борщаговской и Гарматной, в результате которого автомобиль Mercedes оказался на трамвайных путях.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

«Молодцы! В течение полутора часов по горячим следам патрульные полицейские задержали двух парней из Мерседеса, марокканцы, живут на районе, устроили пьяные гонки с серым Мерседесом», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Ford.

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