ДТП на трамвайных путях в Киеве: полиция задержала подозреваемых
Сотрудники полиции задержали в Киеве двух иностранцев, подозреваемых в совершении ДТП на пересечении Борщаговской и Гарматной, в результате которого автомобиль Mercedes оказался на трамвайных путях.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.
«Молодцы! В течение полутора часов по горячим следам патрульные полицейские задержали двух парней из Мерседеса, марокканцы, живут на районе, устроили пьяные гонки с серым Мерседесом», — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Ford.
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