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На Донетчине задержали сторонницу «ДНР»

На Донетчине задержали сторонницу "ДНР"

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 20:14 275

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В воскресенье, 18 февраля, украинские пограничники на контрольном пункте въезда и выезда Новотроицкое в Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в причастности к формированию «Оплот».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Было установлено, что женщина входила в состав не предусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой «Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Гражданка Украины 1989 года рождения прибыла из оккупированного Донецка.

В Госпогранслужбе уточнили, что в августе 2014 украинка вступила в подразделение «Оплот», где должна была якобы получить должность помощника повара. «Однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в «ДНР» началась новая волна репрессий «чиновников».

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