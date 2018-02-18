На церемонию вручения премии BAFTA в Лондоне кинозвезды пришли в черном (фото)

В воскресенье, 18 февраля, в Лондоне проходит церемония вручения престижной премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Она ежегодно вручается за лучшие достижение в кинематографе. Второй год подряд ее проводят в знаменитом зале Royal Albert Hall.

Так выглядел Royal Albert Hall перед началом церемонии

Ведущей церемонии впервые стала Джоанна Ламли. Ее выбрали после того, как известный актер Стивен Фрай неожиданно отказался от этой роли, хотя прекрасно исполнял ее на протяжении последних 12 лет.

Анджелина Джоли

Активисты движения Time's Up, которое борется с сексуальными домогательствами в шоу-бизнесе, предложили знаменитостям выбрать черный цвет. Такое уже было в январе на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Дженнифер Лоуренс

За редким исключением дамы согласились. Поэтому черный цвет стал доминирующим на красной дорожке BAFTA-2018.Кроме того, желающие получили значки с надписью Time's Up и прикололи их себе на платья.

Кристин Скотт Томас

Марго Робби

Напомним, номинанты на премию BAFTA были объявлены 9 января. Абсолютным лидером по числу полученных номинаций является фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Популярная британская теле- и радиоведущая Сиам Уэлби решила обойтись без нижнего белья

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня не поддержала призыв Time's Up