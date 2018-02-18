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Принц Уильям и его супруга Кейт

Не такая, как все: беременная Кейт Миддлтон появилась на церемонии BAFTA в темно-зеленом платье (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

18.02.2018 21:42 4348

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В воскресенье, 18 февраля, в Лондоне проходит церемония вручения престижной премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Она ежегодно вручается за лучшие достижение в кинематографе. Второй год подряд ее проводят в знаменитом зале Royal Albert Hall.

Активисты движения Time's Up, которое борется с сексуальными домогательствами в шоу-бизнесе, предложили знаменитостям выбрать черный цвет. Такое уже было в январе на церемонии вручения премии «Золотой глобус». За редким исключением дамы согласились.


В числе тех, кто все же предпочел другой цвет, оказалась и герцогиня Кембриджская. Беременная супруга принца Уильяма, по всей видимости, не захотела надевать черное. Кейт прошлась по красной дорожке в темно-зеленом платье от Jenny Packham. Но в руке у нее был черная бархатная сумочка. Кроме того, черным был и тонкий поясок на платье.

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