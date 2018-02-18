Стала известна дата допроса Порошенко по делу Януковича

21 февраля Оболонский суд Киева допросит президента Украины Петра Порошенко как свидетеля по делу о госизмене беглого главы государства Виктора Януковича.

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко агентству УНН.

«Допрос запланирован на 21 февраля», — сказал он.

Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, Порошенко во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора.