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Стала известна дата допроса Порошенко по делу Януковича

Стала известна дата допроса Порошенко по делу Януковича

Инф. «ФАКТОВ»

18.02.2018 22:46 234

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21 февраля Оболонский суд Киева допросит президента Украины Петра Порошенко как свидетеля по делу о госизмене беглого главы государства Виктора Януковича.

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко агентству УНН.

«Допрос запланирован на 21 февраля», — сказал он.

Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, Порошенко во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора.

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