Задержан глава Банка Латвии

В воскресенье, 18 февраля, в Риге был задержан глава Банка Латвии Илмар Римшевич. Об этом заявил премьер-министр республики Марис Кучинскис. Он сообщил, что созвал внеочередное заседание правительства на 19 февраля. В тот же день проведет свое внеочередное заседание и Комиссия по национальной безопасности Сейма.

Кучинскис не назвал причины задержания Римшевича. Глава правительства отметил, что информация будет предоставлена антикоррупционным ведомством, когда оно «сочтет нужным ее предоставить».

Ни Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, ни Государственная полиция ситуацию не комментировали. BBC сообщает, что ведутся процессуальные действия, которые касаются Банка Латвии и его президента.

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола созвала срочную пресс-конференцию о ситуации в финансовом секторе страны.

«Могу заверить, что финансовая система в Латвии стабильна. То, с чем мы сейчас сталкиваемся — это международный кризис репутации финансового сектора. Он вызван ситуацией вокруг банка ABLV, которому американские коллеги высказали серьезные упреки», — сказала госпожа министр.

Претензии в адрес ABLV, который является третьим банком в Латвии по размеру активов высказали представители Сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN (США). В официальном заявлении ведомства деятельность ABLV связывается с рисками отмывания денег, коррупции на территории России и Украины и оружейной программой Северной Кореи.

Ранее в латвийских СМИ прозвучала информация о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку в связи с возможным вымогательством взяток со стороны представителей сектора финансового регулирования Латвии в отношении представителей другого местного банка — Norvik banka.