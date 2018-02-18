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Гэри Олдмен

Гэри Олдмен получил премию BAFTA за роль Черчилля в "Темных временах"

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

18.02.2018 23:48 179

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В воскресенье, 18 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Она ежегодно вручается за лучшие достижение в кинематографе. Второй год подряд ее проводят в знаменитом зале Royal Albert Hall.

Триумфатором вечера стала картина «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури"Мартина Макдона. Она победила в пяти номинациях. Эта драма была названа «Лучшим фильмом» и «Лучшим британским фильмом». Кроме того, Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл — лучшим актером второго плана.

«Форма воды», претендовавшая на премию в 12 номинациях, оказалась лучшей только в трех из них. Снявший картину Гильермо дель Торо получил награду BAFTA как лучший режиссер.

Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в картине «Темные времена», был назван лучшим актером.

Дэниэл Калуя, сыгравший главную роль в фильме «Прочь», удостоился награды как лучший дебютант. Лучшим иностранным фильмом британские киноакадемики назвали «Служанку» (Южная Корея), а лучшим полнометражным мультфильмом — «Коко». Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни («Я, Тоня»).

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