Гэри Олдмен получил премию BAFTA за роль Черчилля в "Темных временах"

В воскресенье, 18 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Она ежегодно вручается за лучшие достижение в кинематографе. Второй год подряд ее проводят в знаменитом зале Royal Albert Hall.

Триумфатором вечера стала картина «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури"Мартина Макдона. Она победила в пяти номинациях. Эта драма была названа «Лучшим фильмом» и «Лучшим британским фильмом». Кроме того, Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл — лучшим актером второго плана.

«Форма воды», претендовавшая на премию в 12 номинациях, оказалась лучшей только в трех из них. Снявший картину Гильермо дель Торо получил награду BAFTA как лучший режиссер.

Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в картине «Темные времена», был назван лучшим актером.

Дэниэл Калуя, сыгравший главную роль в фильме «Прочь», удостоился награды как лучший дебютант. Лучшим иностранным фильмом британские киноакадемики назвали «Служанку» (Южная Корея), а лучшим полнометражным мультфильмом — «Коко». Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни («Я, Тоня»).