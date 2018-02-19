Сводки АТО: ранен украинский воин

По сообщению пресс-центра штаба АТО, противник за минувшие сутки продолжал использовать минометы, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения.

«На Луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцева, где вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели обстрел позиций ВСУ в районе Луганского. Из стрелкового оружия, включая пулеметы, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской. На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Широкино на Приазовье», — сообщают в штабе АТО.

Всего было зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранение получил один украинский воин. В удовлетворительном состоянии он доставлен в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

Как сообщали fakty.ua, в зоне АТО на собственных минах подорвались двое боевиков из России

