ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.19 февраля 2018
Вчера были с нашей младшенькой Анечкой в цирке. В самом главном нашем цирке, в настоящем. В том самом, который находится на площади Победы в Киеве. В том самом, в котором за долгие годы его посещений мне посчастливилось видеть и легендарных иллюзионистов Кио, и бесстрашных укротителей львов и тигров супругов Шевченко, и неповторимых клоунов Юрия Никулина, Олега Попова (которого еще называли «солнечным зайчиком» за исполнение знаменитого номера с тонюсеньким лучиком света на затемненной цирковой арене), и забавного Карандаша в сопровождении такой же забавной собачки с грустной квадратной мордахой. Да мало ли кого еще довелось повидать на этой арене за последние полвека…
Правда, раньше никогда не звучал так заунывно-печально голос диктора, призывающего зрителей, по сути, заступиться за древнее цирковое действо: вот, дескать, совсем скоро будет рассматриваться вопрос о запрете выступлений в цирке животных, так вы заполните, пожалуйста, анкету, в которой зафиксируйте свое мнение по этому поводу… Анкету я заполнять не стал. Ушел после первого отделение, оставив жену и доцю досматривать неплохое, в принципе, представление. Просто на минуту представил, как из этого намоленного старыми цирковыми богами здания навсегда уйдут все эти львы и тигры, слоны и зебры, скакуны и пантеры. Выветрятся эти знакомые с детства каждому из нас запахи лошадиного пота и прочих отходов естественной жизнедеятельности животных. Исчезнет задорный клич цирковых дрессировщиков «але-ап!»… И что, скажите, останется? Не очень смешной юмор представителей нового поколения клоунов? Не очень умелые танцы юношей и девушек, не прошедших конкурс в профессиональные танцевальные коллективы? И уж вовсе самодеятельное пение так и не состоявшихся в шоу-бизнесе безголосых певиц? Ну, и кто будет ходить в такой цирк?
Мне тоже не очень нравится то, что цирковых животных держат в неволе. Но в неволе животные и в наших убогих зоопарках пребывают. Прикажете запретить зоопарки?.. А тысячи диких бездомных собак, до сих пор остающихся на воле — на улицах наших городов и поселков, уже никого не беспокоят? Только потому что они на воле?
Не стану больше занимать ваше внимание спорными рассуждениями о вопросе, который кому-то вообще может показаться неактуальным. Просто дикая непоследовательность в принятии решений, касающихся и диких, и одомашненных животных, действительно требует отдельного разговора. Серьезного и аргументированного. А одним лишь популизмом делу не поможешь.
Сегодняшним именинникам (среди которых удивительным образом оказался дорогой моему сердцу человек — известный политик, талантливейший фотохудожник и редкий жизнелюб Борис Андресюк Boris Andresuk) позвольте по традиции пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.
Александр Швец
КЛОУН И ДЕВОЧКА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1979 — 1985
Скульптор: Vicente Martínez
Размер: 33×17 cm
Фигурка дня: ранее (по датам)
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