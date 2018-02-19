ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.19 февраля 2018

Вчера были с нашей младшенькой Анечкой в цирке. В самом главном нашем цирке, в настоящем. В том самом, который находится на площади Победы в Киеве. В том самом, в котором за долгие годы его посещений мне посчастливилось видеть и легендарных иллюзионистов Кио, и бесстрашных укротителей львов и тигров супругов Шевченко, и неповторимых клоунов Юрия Никулина, Олега Попова (которого еще называли «солнечным зайчиком» за исполнение знаменитого номера с тонюсеньким лучиком света на затемненной цирковой арене), и забавного Карандаша в сопровождении такой же забавной собачки с грустной квадратной мордахой. Да мало ли кого еще довелось повидать на этой арене за последние полвека…

Правда, раньше никогда не звучал так заунывно-печально голос диктора, призывающего зрителей, по сути, заступиться за древнее цирковое действо: вот, дескать, совсем скоро будет рассматриваться вопрос о запрете выступлений в цирке животных, так вы заполните, пожалуйста, анкету, в которой зафиксируйте свое мнение по этому поводу… Анкету я заполнять не стал. Ушел после первого отделение, оставив жену и доцю досматривать неплохое, в принципе, представление. Просто на минуту представил, как из этого намоленного старыми цирковыми богами здания навсегда уйдут все эти львы и тигры, слоны и зебры, скакуны и пантеры. Выветрятся эти знакомые с детства каждому из нас запахи лошадиного пота и прочих отходов естественной жизнедеятельности животных. Исчезнет задорный клич цирковых дрессировщиков «але-ап!»… И что, скажите, останется? Не очень смешной юмор представителей нового поколения клоунов? Не очень умелые танцы юношей и девушек, не прошедших конкурс в профессиональные танцевальные коллективы? И уж вовсе самодеятельное пение так и не состоявшихся в шоу-бизнесе безголосых певиц? Ну, и кто будет ходить в такой цирк?

Мне тоже не очень нравится то, что цирковых животных держат в неволе. Но в неволе животные и в наших убогих зоопарках пребывают. Прикажете запретить зоопарки?.. А тысячи диких бездомных собак, до сих пор остающихся на воле — на улицах наших городов и поселков, уже никого не беспокоят? Только потому что они на воле?

Не стану больше занимать ваше внимание спорными рассуждениями о вопросе, который кому-то вообще может показаться неактуальным. Просто дикая непоследовательность в принятии решений, касающихся и диких, и одомашненных животных, действительно требует отдельного разговора. Серьезного и аргументированного. А одним лишь популизмом делу не поможешь.

Сегодняшним именинникам (среди которых удивительным образом оказался дорогой моему сердцу человек — известный политик, талантливейший фотохудожник и редкий жизнелюб Борис Андресюк Boris Andresuk) позвольте по традиции пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

КЛОУН И ДЕВОЧКА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1979 — 1985

Скульптор: Vicente Martínez

Размер: 33×17 cm