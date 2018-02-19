Суд вынес решение по делу одессита, повредившего 13 авто в Киеве

Анатолий Мазур получил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства, сообщает odessa.net.ua.

Такое решение вынес суд в отношении одессита, который повредил 13 автомобилей под столичным Соломенским судом за решение последнего по по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Напомним, одесского городского голову отпустили под личное обязательство народного депутата Дмитрия Голубова.

У Анатолия Мазура изъяли загранпаспорт и обязали носить электронный браслет.

Желание взять одессита на поруки высказали нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев, а также помощник народного депутата Андрея Левуса.

Сам фигурант дела заверил, что готов возместить причинённый ущерб, а смягчить меру пресечения просил в силу того, что имеет малолетнего ребёнка, больную мать и сестру, которая недавно родила.

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