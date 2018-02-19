В Харькове начался суд по делу о смертельном ДТП, пострадавшие требуют по миллиону

В Киевском районном суде Харькова началось слушание по существу дела о самом резонансном прошлогоднем ДТП. В октябре 2017 года в результате выезда автомобиля на тротуар погибли шестеро пешеходов.

На скамье подсудимых — двое водителей: находившаяся за рулем «Лексуса» Елена Зайцева и управлявший «Фольксвагеном» Геннадий Дронов. Им инкриминируют ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если это повлекло гибель нескольких человек). Санкции статьи предполагают до 10 лет лишения свободы.

Суд рассмотрел ходатайство одной из пострадавших — Анны Комар — о ее допросе в режиме видеоконференции. Судья согласился организовать трансляцию из Кременчуга, где в данный момент находится пострадавшая. После вынесения решения по ходатайству суд объявил перерыв до 27 февраля.

Как сообщает УНН, от Зайцевой и Дронова родственники жертв требуют компенсации в равных долях. Заявлены гражданские иски о выплате миллиона гривен за каждого погибшего.

Дело рассматривает судья Виктор Попрас. За рассмотрением дела следит представитель ОБСЕ.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение Lexus под управлением 20-летней Елены Зайцевой и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще одна женщина умерла от травм в больнице.