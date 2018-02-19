Олимпийскому чемпиону Абраменко губернатор Николаевщины пообещал жилье, в котором отказал прежний мэр (ФОТО)

После триумфального выступления в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане украинца Александра Абраменко глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пообещал улучшить жилищные условия спортсмена.

Свое намерение губернатор Николаевщины высказал на странице в Facebook.

«Жду Александра Абраменко в Николаеве и у себя. Буду исправлять ошибку бывшего мэра, который завизировал отказ спортсмену даже в квартирному учете», — написал Савченко и выложил фото решения горсовета Николаева от 13 мая 2016 года, подписанное тогда еще городским головой Александром Сенкевичем (отправлен в отставку депутатами горсовета в 2017 году). Отказ был мотивирован отсутствием необходимости в улучшении жилищных условий.

Свои первые уверенные шаги во фристайле Александр Абраменко начал в Николаеве, где этот вид спорта долгое время успешно развивался. Однако ныне олимпийский чемпион тренируется в основном за границей, так как в Украине необходимых условий нет.

Единственный в нашей стране (а ранее и в СССР) трамплин для прыжков в воду на лыжах (один из важнейших элементов тренировок фристайлистов) уже многие годы находится в плачевном состоянии — разворован охотниками за металлом.

Для николаевского лыжного акробата это были четвертые Олимпийские игры. В 2006 году в Турине он был 27-м, в 2010 году в Ванкувере — 24-м, в 2014 году в Сочи — 6-м.

В соцсетях пользователи поздравляют Александра Абраменко, а также выражают возмущение нынешним состоянием некогда сильнейшей базы фристайла в Николаеве.

«Политики поздравляют, уверен, когда прилетит, будет много красивых фотосессий и обещаний, — написал в Facebook известный николаевский общественный деятель и волонтер Давид Арахамия. - Цену этих обещаний уже можно увидеть на фотографиях николаевской школы фристайла, которую вот уже который год хотят разорить и построить очередную наливайку.

Надеюсь, у Александра хватит терпения всем им показывать эти фото. Я бы даже футболку сделал с ними, чтобы знали все, что это не благодаря, а вопреки".

Ранее fakty.ua сообщали, что Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. И сразу «золото». Его в копилку нашей сборной принес фристайлист Александр Абраменко.

