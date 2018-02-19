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медуниверситет

После самоубийства студентки руководство медвуза отстранило заместителя декана

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 15:14 753

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На время расследования самоубийства студентки Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Мукаддас Насырлаевой руководство вуза отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Приказ подписан 19 февраля. С просьбой отстранить ее на время расследования в деканат обратилась сама Тимохина.

Расследование инцидента со студенткой ведет Соломенское управление полиции в Киеве. В вузе продолжается внутренняя служебная проверка.

Напомним, 30 января студентка, гражданка Туркменистана, вышла из учебного заведения, в котором училась, и домой не вернулась. По факту исчезновения девушки было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». В ходе расследования было установлено, что 30.01.2018 девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста Патона. Родные девушки уверены, что к суициду ее подтолкнул конфликт с руководством вуза.

У девушки закончилась трехмесячная виза, и нужен был вид на жительство. Для его получения Мукаддас необходимы были справки из деканата.

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