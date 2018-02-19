После самоубийства студентки руководство медвуза отстранило заместителя декана

На время расследования самоубийства студентки Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Мукаддас Насырлаевой руководство вуза отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Приказ подписан 19 февраля. С просьбой отстранить ее на время расследования в деканат обратилась сама Тимохина.

Расследование инцидента со студенткой ведет Соломенское управление полиции в Киеве. В вузе продолжается внутренняя служебная проверка.

Напомним, 30 января студентка, гражданка Туркменистана, вышла из учебного заведения, в котором училась, и домой не вернулась. По факту исчезновения девушки было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». В ходе расследования было установлено, что 30.01.2018 девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста Патона. Родные девушки уверены, что к суициду ее подтолкнул конфликт с руководством вуза.

У девушки закончилась трехмесячная виза, и нужен был вид на жительство. Для его получения Мукаддас необходимы были справки из деканата.