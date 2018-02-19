Ученики 79 киевских школ приступили к занятиям

Учебный процесс восстановлен в 79 столичных школах (73 школы закрывались полностью и 6 — поклассово). По словам первого заместителя главы горгосадминистрации Николая Поворозника, занятия все еще прерваны в 205 учебных заведениях (их закрыли полностью), а в 28 школах на карантин уходили отдельные классы. Но в целом есть надежда, что учебный процесс во всех общеобразовательных заведениях (а их в городе 429) возобновится к концу февраля.

Наибольшее число заболевших — в Шевченковском (закрыты 35 школ) и Соломенском (28) районах столицы. Минимальное отсутствие на занятиях школьников наблюдается в Днепровском районе (там в трех школах полностью прекращена учеба и в 7 — поклассово).

Напомним, что в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ было принято решение о временной приостановке занятий в школах при отсутствии 20 процентов детей. На карантин по этой причине могут закрываться как полностью школы, так и отдельные классы. Детсады все это время продолжают работу.

Ранее fakty.ua сообщали, что карантин объявили в Мариуполе, а также продлили в Ивано-Франковске и Черновцах.