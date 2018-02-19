В Тернополе на берегу озера замерз насмерть 21-летний юноша

В Тернополе в результате переохлаждения скончался 21-летний юноша. Информация об обнаружении его тела вблизи озера со стороны с. Белая поступила в полицию утром 19 февраля, сообщил УНИАН.

По прибытии на место следственно-оперативной группы тело погибшего лежало на льду недалеко от берега.

Следов насилия при поверхностном осмотре обнаружено не было.

По предварительной версии, смерть наступила в результате переохлаждения. Окончательная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Личность погибшего полицейские уже установили — он оказался жителем Тернополя.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в конце января в Полтавской области за сутки от переохлаждения погибли три человека.