В Тернополе на берегу озера замерз насмерть 21-летний юноша
В Тернополе в результате переохлаждения скончался 21-летний юноша. Информация об обнаружении его тела вблизи озера со стороны с. Белая поступила в полицию утром 19 февраля, сообщил УНИАН.
По прибытии на место следственно-оперативной группы тело погибшего лежало на льду недалеко от берега.
Следов насилия при поверхностном осмотре обнаружено не было.
По предварительной версии, смерть наступила в результате переохлаждения. Окончательная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Личность погибшего полицейские уже установили — он оказался жителем Тернополя.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в конце января в Полтавской области за сутки от переохлаждения погибли три человека.
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