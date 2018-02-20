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Футбол на TВ 20—22 февраля: где смотреть еврокубковые матчи «Шахтера» и «Динамо»

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 7:00 147

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20 февраля (вторник)

Лига чемпионов

«Челси» — «Барселона» 21.45 «Футбол 1»

«Бавария» — «Бешикташ» 21.45 «Футбол 2»

21 февраля (среда)

Лига чемпионов

«Шахтер» — «Рома» 21.45 «Украина», «Футбол 2»

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 21.45 «Футбол 1»

22 февраля (четверг)

«Динамо» — АЕК 20.00 «Украина», «Футбол 1»

«Милан» — «Лудогорец» 22.05 «Футбол 2»

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