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Задержанный боевик

На Донетчине задержали еще одного боевика НВФ "Оплот"

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 15:50 92

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Украинские пограничники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы задержали боевика, входившего в состав незаконного вооруженного формирования «Оплот». Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, мужчина 1991 года рождения проживал в Волновахском районе Донецкой области.

В течение 2017 года он проходил службу в подразделении незаконных бандформирований «Оплот» в должности стрелка — находился на одном из блокпостов на окраине оккупированного Докучаевска.

Действия задержанного квалифицировали по ч.1 ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности»).

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, украинские пограничники на контрольном пункте въезда и выезда Новотроицкое в Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в причастности к формированию «Оплот».

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