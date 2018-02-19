После жалобы в Гаагу Украина подготовит иск о военных преступлениях России

Украина начинает судебный спор против России в Международном арбитражном суде в Гааге. Жалоба касается нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а именно — нарушения суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Согласно распоряжению президента Украины, представлять интересы нашей страны в арбитраже будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как объяснил президент Петр Порошенко, Украина представит в арбитраже доказательства, что экономическим интересам нашей страны нанесен серьезный ущерб, в частности ведется добыча полезных ископаемых, возникли негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительства Керченского моста.

«Речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом… Этот вопрос никто под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать экономические интересы Украинского государства и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована», — разъяснил президент.

Замглавы МИД Елена Зеркаль уточнила, что меморандум уже сегодня будет передан в Гаагу. Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что меморандум готовился три года при участии мощной международной команды экспертов, юристов, ученых. Документ содержит около 500 приложений.

По словам президента, Украина не ограничится одним меморандумом, а подготовит документы, касающиеся военных преступлений России. Соответствующие материалы уже сейчас собираются для подготовки иска в Международный суд.

Напомним, текст меморандума для Гааги не будет обнародован до завершения рассмотрения дела.