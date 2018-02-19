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Стрелки «Черной роты»

Расстрел Евромайдана: ГПУ привлекла частного предпринимателя к поиску пуль в фасадах зданий

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 16:46 121

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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) заказала у частного предпринимателя услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве. Как сообщает портал публичных закупок ProZorro, 6 февраля был подписан договор с частным предпринимателем Юлией Лазуткиной об оказании услуг по «поиску и изъятию пуль и их фрагментов» на стенах домов, расположенных по аллее Героев Небесной сотни, 4 и улице Крещатик, 7/1.

Со стороны ГПУ договор подписал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

Общая сумма тендера составляет 69,8 тысяч гривен. Срок действия договора — до конца 2018 года.

Напомним, в интервью fakty.ua генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования дела о расстреле Евромайдана и озвучил сроки направления дела в суд.

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