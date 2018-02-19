В Кабмине хотят создать список товаров, которые нельзя отправлять в ОРДЛО

Украинскому правительству необходимо разработать список товаров, запрещенных к перемещению через линию разграничения. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Вместо ныне существующего перечня разрешенных товаров нужно сделать список запрещенной продукции. Но это уже предмет внутриправительственной дискуссии», — сказал он в интервью изданию «Деловая столица».

По его словам, принятый Верховной Радой закон о восстановлении суверенитета на Донбассе предполагает, что правительство будет утверждать порядок перемещения товаров, основываясь на этом законе, а не на законе о борьбе с терроризмом, как было ранее.

«Я не думаю, что новая схема будет сильно отличаться от существующей. К тому же, данный вопрос еще будет дискутироваться с общественностью», — отметил Черныш.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. За документ, который определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными, проголосовали 280 народных депутатов.