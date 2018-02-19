﻿

USD 26.99
RSS
В Кабмине хотят создать список товаров, которые нельзя отправлять в ОРДЛО

В Кабмине хотят создать список товаров, которые нельзя отправлять в ОРДЛО

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 17:22 71

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Украинскому правительству необходимо разработать список товаров, запрещенных к перемещению через линию разграничения. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Вместо ныне существующего перечня разрешенных товаров нужно сделать список запрещенной продукции. Но это уже предмет внутриправительственной дискуссии», — сказал он в интервью изданию «Деловая столица».

По его словам, принятый Верховной Радой закон о восстановлении суверенитета на Донбассе предполагает, что правительство будет утверждать порядок перемещения товаров, основываясь на этом законе, а не на законе о борьбе с терроризмом, как было ранее.

«Я не думаю, что новая схема будет сильно отличаться от существующей. К тому же, данный вопрос еще будет дискутироваться с общественностью», — отметил Черныш.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. За документ, который определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными, проголосовали 280 народных депутатов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины