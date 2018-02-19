На столичном вокзале налетчики избили заробитчанина и отобрали крупную сумму в евро (фото)

В ночь на понедельник, 19 февраля, трое молодчиков неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала в Киеве избили и ограбили мужчину, который собирался отправиться в Польшу на заработки. Налетчики отобрали у него два мобильных телефона, кошелек с полутора тысячами евро, документы и билеты.

Как рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер киевского управления полиции охраны Антонина Олейник, сообщение о нападении поступило на спецлинию «102» около половины второго ночи.

«В это время неподалеку от места происшествия находился наряд полиции охраны, сотрудники которого сразу же среагировали на полученную информацию о случившемся. Подъезжая к месту происшествия, правоохранители увидели трех бегущих мужчин, внешне подходивших под описание налетчиков. Работники полиции охраны догнали и задержали их. Двум из них всего по 22 года и третьему — 26 лет. Они жители Киевской, Луганской и Сумской областей. Прибывшая на место случившегося следственно-оперативная группа изъяла у злоумышленников вещественные доказательства и доставила задержанных в Соломенское райуправление полиции для дальнейшего разбирательства», — отметила Антонина Олейник.

Правда, как стало известно «ФАКТАМ», при задержанных оказалась не вся сумма наличности, похищенной у потерпевшего. Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Разбой», правоохранители выясняют обстоятельства происшедшего. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали ранее fakty.ua, в ходе полугодичной спецоперации правоохранителям удалось разоблачить действовавшую на столичном вокзале «полицейскую ОПГ».

Фото пресс-службы столичного главка Нацполиции Украины