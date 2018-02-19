Фильму «Секретное досье» Стивена Спилберга, в котором сыграли Мерил Стрип и Том Хэнкс, прочат "Оскар"

В четверг, 22 февраля, украинских зрителей ждут пять кинопремьер

В украинский прокат 22 февраля выходят пять новых фильмов, в том числе мультфильм «Гномы в доме», который подойдет для похода в кино всей семьей. Поклонники творчества Стивена Спилберга получили возможность посмотреть его новый фильм «Секретное досье», претендующий на премию «Оскар». Вышел в прокат и один из лучших европейских фильмов 2017 года — немецкая драма «На пределе», призер Каннского международного кинофестиваля и обладатель премии «Золотой глобус». Комедийный боевик «Ночные игры» должен заинтересовать поклонников голливудской звезды Рэйчел Макадамс.

«Секретное досье»

(13+, США, 20th Century Fox, политический триллер, бюджет — 50 миллионов долларов)

Фильм Стивена Спилберга («Мост шпионов») основан на реальных событиях, которые произошли в начале 70-х годов прошлого века. В распоряжении редакции газеты The Washington Post оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме. Владелица газеты и главный редактор вместе с коллегами из другого известного издания решают опубликовать досье. Им угрожают, обвиняют в отсутствии патриотизма, обещают закрыть обе газеты, но журналистов это не останавливает.

Главные роли в картине исполнили выдающиеся голливудские актеры Мерил Стрип и Том Хэнкс. Американские кинокритики назвали «Секретное досье» лучшим фильмом 2017 года. Такую же оценку картине дал и Американский институт кино.

Стрип, у которой в копилке уже есть три премии «Оскар», в 21-й раз номинируется на эту самую престижную кинонаграду. В американский прокат фильм вышел в конце декабря. Он собрал в прокате 134,2 миллиона долларов.

«На пределе»

(16+, Германия, Warner Bros., драма, бюджет — 1,2 миллиона долларов)

«На пределе» выдвинут на премию «Оскар» от Германии и попал в число претендентов в категории «Лучший иностранный фильм». Премьера картины состоялась в мае 2017 года на Каннском международном кинофестивале, где исполнившая в ней главную роль Диана Крюгер («Бесславные ублюдки») была названа лучшей актрисой. Также «На пределе» удостоился в январе 2018 года премии «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

Драму снял известный немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин. Главной темой его творчества является жизнь иммигрантов в Европе. Крюгер играет молодую немку, у которой погибли муж-курд и маленький сын, и она жаждет возмездия. В Германии фильм вышел в прокат в ноябре и собрал 3,7 миллиона долларов.

«Журналист»

(16+, США, Lionsgate, криминальная драма)

Главную роль в картине исполнил известный актер Эдриан Броуди, обладатель премии «Оскар» за фильм «Пианист». Его герой — репортер криминальной хроники, к которому за помощью обращается незнакомка. Ее играет австралийская актриса Ивонн Страховски (сериал «Рассказ служанки»). У женщины недавно при странных обстоятельствах погиб муж. Она считает его убили, однако полиция не хочет расследовать это дело. Женщина предлагает репортеру провести собственное расследование.

«Журналист» вышел в американский прокат ограниченным тиражом копий еще в мае 2016 года. Данные о бюджете и кассовых сборах не сообщаются.

«Ночные игры»

(16+, США, Warner Bros., комедийный боевик)

Группа друзей развлекается тем, что играет в частных детективов. Они придумывают какие-то криминальные истории друг для друга, и раскрыть мнимое преступление нужно за одну ночь. Но однажды игра смешивается самым опасным образом с реальностью. Друзьям приходится иметь дело с настоящими безжалостными преступниками…

Фильм сняли режиссеры Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан Голдштейн, которые уже работали вместе над комедией «Каникулы». Главные роли исполнили Джейсон Бэйтмен («Новогодний корпоратив») и Рэйчел Макадамс («Доктор Стрэндж»).

«Гномы в доме»

(6+, США — Канада, 3QU Media анимационный фильм для семейного просмотра)

Автор этого компьютерного мультфильма Питер Лепениотис известен прежде всего как режиссер «Реальной белки». В этот раз он решил рассказать зрителям о древней вражде между гномами, которые защищают Землю, и злыми и вечно голодными троггами. Гномам решает помочь американская школьница, в доме которой они поселились под видом обычных садовых фигурок.

В оригинальном названии мультфильма обыгрывается название культовой комедии «Один дома». Сравните сами: Gnome Alone и Home Alone.

Подготовила Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»